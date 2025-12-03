الأربعاء 03 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

خلال ساعات، نظر معارضة المطربة بوسي على قرار حبسها بسبب شيكات بدون رصيد

المطربة بوسي، فيتو
تنظر محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، معارضة المطربة بوسي على 3 أحكام قضائية صادرة ضدها في قضية شيكات بدون رصيد.


وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، القبض على المطربة بوسي ومنعها من السفر إلى دبي، تنفيذًا لقرار النائب العام بمنعها من السفر، لتنفيذ 3 أحكام قضائية صادرة ضدها، وتم ترحيلها إلى الجهات المختصة.


وكانت جهات التحقيق المختصة قررت في وقت سابق، حبس شخصين في قضية شيكات المطربة بوسي وإخلاء سبيل آخرين.

محمود العسيلي وبوسي يجتمعان في ديو غنائي 

علي الجانب الآخر يستعد الفنان محمود العسيلي لطرح أغنية جديدة بعنوان "كله فُلّة"، يتعاون فيها مع المطربة بوسي، وذلك ضمن أحداث فيلم "السادة الأفاضل". 

ومن المقرر إصدار الأغنية قريبًا عبر مختلف منصات الموسيقى الرقمية، تزامنًا مع الترويج للفيلم قبل طرحه بدور العرض.

 

فيلم السادة الأفاضل 

كان الفنان أشرف عبد الباقي روج لفيلمه الجديد “السادة الأفاضل” قبل أيام من طرحه في دور العرض، وذلك من خلال منشور عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، أرفقه بالبوستر الرسمي للعمل.  

وكتب عبد الباقي في تعليقه على البوستر: “فيلم السادة الأفاضل من إخراج كريم الشناوي يوم ٢٢ أكتوبر في سينمات مصر، و٣٠ أكتوبر في جميع سينمات الوطن العربي”.

