تفاصيل قرارات الإدارية العليا في الطعون الانتخابية على نتيجة مجلس النواب بالمرحلة الثانية

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، بعدم قبول 219 طعنا وعدم اختصاصها وبنظر 37 طعنا وإحالتها لمحكمة النقض فيما قبلت طعنا واحد بدائرة نبروه وطلخا بالدقهلية وتصعيد مرشح بدلا من آخر وذلك في طعون الجولة الأولى بالمرحلة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

 

وجاءت تفاصيل الأحكام في الطعون كالتالي: 

أولا: خطأ جمع الأرقام في دائرة طلخا ونبروه بالدقهلية ما أدى لتصعيد المرشح وليد شوقي شاكر بطلا من المرشح إبراهيم الفضالي الذي تم إعلان نجاحه.

 

ثانيا: رفض 211 طعنا.

ثالثا: 37 طعنا عدم اختصاص وإحالة لمحكمة النقض.

رابعا: 6 عدم قبول.

خامسا: 1 بطلان عريضة الطعن.

سادسا: 1 عدم جواز الطعن لسابقة الفصل فيه.

يذكر أن الجلسة الماضية، قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة  40 طعنا لمحكمة النقض وعدم قبول 3آخرين ومد. أجل 257طعن للحكم بجلسة اليوم،  على  انتخابات الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 

 وبلغ  عدد الطعون الانتخابية،  أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة على نتيجة انتخابات مجلس النواب، بالجولة الاولى بالمرحلة الثانية والتي أعلنت من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، 300طعن.

 

وانتهي جدول المحكمة الإدارية العليا،من استقبال الطعون المقدمة، وفق الجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، والمحدد له حتى نهاية الخمبس،  وتفصل المحكمة في الطعون خلال مدة لا تزيد على 10 ايام محددة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.. ويحق للمرشحين الذين لم يحالفهم الحظ في الفوز التقدم بطعونهم خلال الـ 48 ساعة المحددة.

