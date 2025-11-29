السبت 29 نوفمبر 2025
حوادث

حبس إبراهيم سعيد شهرًا لامتناعه عن سداد 150 ألف جنيه نفقة متجمدة لبناته

إبراهيم سعيد، فيتو
إبراهيم سعيد، فيتو
قضت محكمة أسرة النزهة، اليوم السبت، بحبس إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، لمدة شهر لعدم سداد متجمد نفقة بناته والذي بلغ 150 ألف جنيه، في الدعوى المقامة ضده من قبلهن.

معاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرًا

وكانت محكمة المعادي قد قضت في وقت سابق بمعاقبة إبراهيم سعيد بالحبس شهرا، في الدعوى التي أقامتها ابتسام علاء، طليقة لاعب الكرة السابق رقم 5 لسنة 2020، لتخلفه عن سداد مبلغ 90 ألفا و750 جنيها، متجمد نفقة صغير وبدل فرش وغطاء، وذلك عن مدة 15 شهرا، بواقع 6000 جنيه شهريا كنفقة مأكل وملبس.

يذكر أن المحكمة المختصة قررت إحالة دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد، على إثر قضية نفقة لصالح مطلقته الي دائرة أخرى لعدم الاختصاص.

دعوى بطلان الحجز على ممتلكات إبراهيم سعيد

وفى وقت سابق، تقدم دفاع اللاعب إبراهيم سعيد بطعن على قرار الحجز على ممتلكاته ومنعه من السفر بسبب أحكام النفقة المقدمة من طليقته.

