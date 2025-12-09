الداخلية تحذر قائدي المركبات مع بداية فصل الشتاء

18 حجم الخط

أصدرت وزارة الداخلية تنبيهًا مهمًا لقائدي المركبات مع حلول فصل الشتاء، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق.

تفاصيل التنبيه

دعت الوزارة السائقين إلى توخّي الحذر أثناء القيادة في أوقات انتشار الشبورة المائية، لما تشكّله من خطورة على الرؤية الأفقية.

شددت الوزارة على أن اتباع التعليمات والإرشادات المرورية يسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق.

أكدت الوزارة أهمية الالتزام بالإرشادات الرسمية لضمان قيادة آمنة خلال فترة التقلبات الجوية.

