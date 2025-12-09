الأربعاء 10 ديسمبر 2025
الداخلية تحذر قائدي المركبات مع بداية فصل الشتاء

الداخلية تحذر قائدي المركبات مع بداية فصل الشتاء
أصدرت وزارة الداخلية تنبيهًا مهمًا لقائدي المركبات مع حلول فصل الشتاء، مؤكدة أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة المواطنين وانسيابية الحركة المرورية على مختلف الطرق.

 

تفاصيل التنبيه

دعت الوزارة السائقين إلى توخّي الحذر أثناء القيادة في أوقات انتشار الشبورة المائية، لما تشكّله من خطورة على الرؤية الأفقية.

ضبط قائد سيارة ربع نقل بتهمة السير عكس الاتجاه وتعريض حياة المواطنين للخطر بالشرقية

ضبط 3 متسابقين بالدراجات النارية بعد تداول فيديو في أسيوط

شددت الوزارة  على أن اتباع التعليمات والإرشادات المرورية يسهم بشكل كبير في الحد من الحوادث والحفاظ على أرواح مستخدمي الطرق.

أكدت الوزارة  أهمية الالتزام بالإرشادات الرسمية لضمان قيادة آمنة خلال فترة التقلبات الجوية.

