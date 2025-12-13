السبت 13 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

الطقس اليوم، فيتو
الطقس اليوم، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت التي تنخفض انخفاضًا ملحوظًا حيث يسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

حالة الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق


الطقس اليوم في الصباح الباكر وليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وبارد في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

 


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   14  ودرجة الحرارة العظمى 21

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى  12 و درجة الحرارة العظمى 20

بنها: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى  20

الإسكندرية:درجة الحرارة: 12 ودرجة الحرارة العظمى 21

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 20

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 19  

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 09  و درجة الحرارة العظمى 20

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 01 ودرجة الحرارة العظمى 13

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 20

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى  22

السويس: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى: 21

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 21

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 21  

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة  الحرارة العظمى 21

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 08  ودرجة الحرارة العظمى:  22

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  10 ودرجة الحرارة العظمى 22

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 23

أسوان: درجة الحرارة  11 ودرجة الحرارة العظمى 24

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس السبت حالة الطقس غدا

مواد متعلقة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس السبت

حالة الطقس غدا، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على هذه المناطق

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الشبورة غدا

الأرصاد: أجواء باردة وتدفق للسحب الممطرة على هذه المناطق

الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس السبت

الأرصاد: أجواء غائمة على القاهرة الكبرى وتدفق للسحب الممطرة

خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة، تعرف عليها

تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، قلة حدة الأمطار.. الشبورة المائية الكثيفة ما زالت مسيطرة.. وانخفاض درجات الحرارة عرض مستمر

الأكثر قراءة

ارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 13 ديسمبر 2025

كيفية مواجهة حرائق تسريب الغاز والماس كهربائي وطرق التعامل معها في خطوات بسيطة

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

استعدادات وأبرز المشاهد قبل انطلاق ماراثون الأهرامات 2025

موعد مباراة بيراميدز وفلامنجو في كأس الإنتركونتيننتال والقناة الناقلة

المحمدي رئيسا لحي حدائق القبة خلفا لحاتم محمود

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تعرف على مناطق قطع الكهرباء في مركز دشنا بقنا، اليوم

خدمات

المزيد

بعد تحذير المدخنين، تعرف على لائحة غرامات المسافرين بالسكك الحديدية

ارتفاع الذرة المستوردة، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق (آخر تحديث)

سعر الريال القطري أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية اليوم الجمعة

انخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع.. منتخب مصر مع نيجيريا.. بيراميدز مع فلامنجو.. الأهلي ضد سيراميكا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 13 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads