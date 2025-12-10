القبض على مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب بمدينة نصر

18 حجم الخط

ألقت الجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على مضطرب نفسي تعدى على رجال الشرطة لفظيا دون سبب في مدينة نصر.

رصدت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن القاهرة مقاطع فيديو تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى لفظيًا على رجال الشرطة والمارة بمحيط محل سكنه بالقاهرة.



بالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط المذكور (له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان)، وتبين إتصاله بشرطة النجدة بتاريخ 8 ديسمبر الجارى وعقب وصول سيارة النجدة قام بالتعدى لفظيًا على رجال الشرطة دون توضيح ماهية بلاغه.

كما تبين دأبه التعدى على المارة أسفل مسكنه بدون مبرر، وأفاد أهليته بكونه من متعاطى المواد المخدرة وسبق تلقيه العلاج النفسى منذ عامين لكونه غير متزن نفسيًا.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

وفى سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شخص لقيامة بالتحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها فى أحد الشوارع بمنطقة النزهة.

التحرش بفنانة شهيرة فى النزهة

تلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من فنانة شهيرة تفيد بأنها أثناء سيرها فى أحد الشوارع بدائرة القسم قام شخص بالتعدى عليها والتحرش بها، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

وبإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين إن المتهم تحرش بالفنانة أثناء سيرها فى الشارع بالنزهة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

