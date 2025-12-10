انتخابات النواب، ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتوزيع كروت دعائية في الجيزة

الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه بمحافظة الجيزة.

ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كروت الدعاية الإنتخابية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بالطالبية بالجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

 

فيما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

