انتخابات النواب، ضبط 4 أشخاص لقيامهم بتوزيع كروت دعائية في الجيزة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بـمديرية أمن الجيزة من ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كروت الدعاية الانتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه بمحافظة الجيزة.

ضبط 4 أشخاص وبحوزتهم كروت الدعاية الإنتخابية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.





كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بالطالبية بالجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



فيما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالحه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



كما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمحافظة الجيزة من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة، وبحوزته عدد من كروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الانتخابية للتصويت لصالحه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.