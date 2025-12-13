السبت 13 ديسمبر 2025
أخبار مصر

المحمدي رئيسا لحي حدائق القبة خلفا لحاتم محمود

الدكتور إبراهيم صابر
الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، فيتو
أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة قرارًا بتكليف أحمد المحمدي رئيسًا لحي حدائق القبة وذلك خلفا لحاتم محمود الذي تم نقله من رئاسة حي حدائق القبة إلى رئاسة حي شرق مدينة نصر خلفًا للواء طارق نبوي.

محافظ القاهرة يكشف خطة مواجهة الكلاب الضالة

وزيرة التنمية المحلية تناقش مع محافظ القاهرة مقترح تطوير المرحلة الثانية من سوق العتبة

 

وزيرة التنمية المحلية تُقيل رئيس حي النزهة بالقاهرة

وكان قد أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بإقالة رئيس حي النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدني مستوى الأداء والتقصير في ملف التصالح على مخالفات البناء وتراكم نتائج حملات الإشغالات بديوان الحي وكذا تقصير في مستوى النظافة.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية الإثنين الماضي على حي النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي وذلك بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشؤون الإدارة المحلية والمهندس هيثم الدسوقي رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة ولجنة من القطاع.

 

حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي النزهة لإنهاء بعض الخدمات، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوى فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم، ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات.

