محافظ دمياط يتفقد أعمال رصف طريق أبو عياد - السلسول

حرص الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط على الاطلاع شخصيًا على أعمال رصف طريق أبو عياد/ السلسول بنطاق كفر سعد، مؤكدا أن المشروع يأتي ضمن جهود المحافظة لتطوير شبكة الطرق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مشروع يرفع كفاءة الطريق ويعزز حركة المرور

وأوضح المحافظ أن أعمال الرصف التي تنفذها مديرية الطرق والنقل برئاسة المهندس طارق بدوي، تتم وفق أعلى المواصفات والمعايير الهندسية، ضمن خطة شاملة لرد الشئ لأصله في مختلف مناطق المحافظة، موضحًا أن استكمال الطريق بطول 3 كم يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام، وتحسين البنية التحتية بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين اليومية.

التنمية المستدامة وراحة الأهالي على رأس الأولويات

وأشار محافظ دمياط إلى أن المشروع ليس مجرد رصف طرق، بل خطوة نحو تعزيز التنمية المستدامة وتوفير بيئة مرورية آمنة وسلسة لأهالي كفر سعد، مع التأكيد على حرص المحافظة الدائم على تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتواكب احتياجاتهم، وتساهم في رفع جودة الخدمات وتحقيق مستوى معيشي أفضل للجميع.



