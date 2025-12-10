الأربعاء 10 ديسمبر 2025
تحريات مكثفة لحل لغز سقوط شخص من الطابق السادس بالتجمع

تجري الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف غموض وملابسات سقوط شخص من الطابق السادس بأحد العقارات السكنية في منطقة التجمع.


العثور على جثة شخص بالتجمع 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة شخص أسفل عقار سكني بدائرة قسم شرطة التجمع، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شخص أسفل عقار سكني، إثر إصابته بتهشم في الجمجمة إثر سقوطة من الطابق السادس، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

ويستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

وفي سياق آخر أمرت نيابة عين شمس بتشريح جثة سيدة عثر عليها داخل مقلب قمامة بمنطقة عين شمس، لبيان الأسباب والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط المكان لكشف هوية المتهمين.

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة داخل مقلب قمامة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة.

وبالفحص، تبين العثور على جثة سيدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وتحديد هوية مرتكبي الجريمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

