النيابة العامة تنشر مرافعة قضية التعدي على أطفال إحدى المدارس الدولية بالإسكندرية (فيديو)

أذاعت النيابة العامة مرافعتها في القضية رقم 27965 لسنة 2025 جنايات ثان المنتزه، والمتعلقة بواقعة التعدي على أطفال إحدى المدارس الدولية بمحافظة الإسكندرية.

وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، ثم أحاله إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته عن جرائم الخطف المقترن بجنايات هتك العرض، حيث طالبت النيابة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا على المتهم لضمان تحقيق العدالة وحماية الأطفال.

وأحالت محكمة جنايات الإسكندرية الجنايني المتهم بالاعتداء على أطفال مدرسة الإسكندرية للغات، لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، بعد أن وجهت له المحكمة اتهامات الخطف وهتك العرض والاعتداء الجنسي على الأطفال المقترن بالقوة.

وأكدت هيئة الدفاع عن الأطفال الضحايا برئاسة طارق العوضي، أن الوقائع التي ارتكبها الجنايني المتهم يشيب لها الولدان، خاصة أن هناك ضحايا جديدة تتكشف كل يوم، ويجب أن يكون عبرة لأمثاله وتوقع عليه أقصى العقوبات.

وحضر الجنايني “سعد.خ”، المتهم، وسط حراسة مشددة، مرتديا نفس الملابس التي ألقي القبض عليه بها، وأودع قفص المحكمة، وظهر بشكل مهزوز، ونظراته زائغة.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية قد استكملت اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم «سعد خ. ر.»، جنايني بمدرسة الإسكندرية الدولية، بعد قرار تأجيل المحاكمة بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم للاطلاع والاستعداد للمرافعة.

وجاء قرار التأجيل في الجلسة التي عُقدت صباح أمس، وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث حضر المتهم من محبسه وتم إيداعه قفص الاتهام، فيما حضرت أسر الأطفال المجني عليهم برفقة ذويهم، وسط أجواء إنسانية مؤثرة، وحرص على حماية هوية الضحايا.

وكانت المحكمة قد سألت المتهم عن ارتكابه الواقعة، فأنكر وطلب عرضه على الطب الشرعي، كما تم عرض المجني عليهم.

