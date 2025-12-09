الثلاثاء 09 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز عامل دليفري تحرش بأجنبية بالشيخ زايد 24 ساعة على ذمة التحريات

متهم، فيتو
متهم، فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحجز عامل توصيل دليفري لاتهامه بالتعدي على سيدة أجنبية داخل مسكنها والتحرش بها بالشيخ زايد، 24 ساعة على ذمة التحريات. 

 

تفاصيل التحرش بسيدة أجنبية بالشيخ زايد

البداية كانت بتقديم سيدة أجنبية الجنسية بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه عامل توصيل طلبات بالتحرش بها.


وذكرت أن المتهم خلال توصيل منتج لها، فوجئت بتحرشه بها، مما دفعها للاستغاثة، فر إثرها هاربًا.


بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم. 

 

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

 

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة التحرش بسيدة أجنبية قسم شرطة الشيخ زايد

مواد متعلقة

ضبط 5 أشخاص بتهمة استغلال الأطفال في التسول بالجيزة

قرار جديد من النيابة فى حادث مصرع 4 مستشارين بالمنيا

تفاصيل صادمة في واقعة إنهاء تاجر حياة والدته لشكه في سلوكها بالشيخ زايد

المباحث تستمع لأقوال طالب متهم بمعاشرة شقيقته القاصر وإنجاب طفلة سفاحًا في المرج

الأكثر قراءة

باستثناء النترات المخصوص، ارتفاع أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

مانشستر يونايتد يسحق وولفرهامبتون 4-1 في الدوري الإنجليزي

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا وتحذر من أمطار غزيرة ورعدية على هذه المناطق

الأرصاد: هذه المناطق ستعيش مع ليلة مطيرة

استدعاء مجري التحريات بواقعة طالب اعتدى على زميله داخل مدرسة بالتجمع

لليوم الثاني، انخفاض أسعار الزيت اليوم الثلاثاء في الأسواق

صرخات خلف الأبواب المغلقة، 4 قصص لقتل الزوجات في المنوفية

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا وكأس العرب وعاصمة مصر

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم في السوق المحلي اليوم الإثنين

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه في البنوك اليوم الإثنين 8-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.72 جنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الإثنين 8-12-2025

المزيد

انفوجراف

الجزائر والأردن في مجموعة واحدة.. مجموعات العرب في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 9 - 12 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads