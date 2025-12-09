حجز عامل دليفري تحرش بأجنبية بالشيخ زايد 24 ساعة على ذمة التحريات

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بحجز عامل توصيل دليفري لاتهامه بالتعدي على سيدة أجنبية داخل مسكنها والتحرش بها بالشيخ زايد، 24 ساعة على ذمة التحريات.

تفاصيل التحرش بسيدة أجنبية بالشيخ زايد

البداية كانت بتقديم سيدة أجنبية الجنسية بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه عامل توصيل طلبات بالتحرش بها.



وذكرت أن المتهم خلال توصيل منتج لها، فوجئت بتحرشه بها، مما دفعها للاستغاثة، فر إثرها هاربًا.



بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم.

عقوبة التحرش في الأماكن العامة

يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

