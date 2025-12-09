حجز عامل دليفري تحرش بأجنبية بالشيخ زايد 24 ساعة على ذمة التحريات
أمرت نيابة الجيزة بحجز عامل توصيل دليفري لاتهامه بالتعدي على سيدة أجنبية داخل مسكنها والتحرش بها بالشيخ زايد، 24 ساعة على ذمة التحريات.
تفاصيل التحرش بسيدة أجنبية بالشيخ زايد
البداية كانت بتقديم سيدة أجنبية الجنسية بلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، اتهمت فيه عامل توصيل طلبات بالتحرش بها.
وذكرت أن المتهم خلال توصيل منتج لها، فوجئت بتحرشه بها، مما دفعها للاستغاثة، فر إثرها هاربًا.
بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتمكنوا من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت باستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث، وإجراء تحليل مخدرات للمتهم.
عقوبة التحرش في الأماكن العامة
يعاقب بـ الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
ويُعد تحرشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا