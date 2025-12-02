أخبار الحوادث اليوم: حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة..الداخلية عن فيديو "اختطاف عريس" في الدقهلية: مشهد تمثيلي..انتشار أمني مكثف بسوهاج استعدادا لانتخابات النواب
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
القبض على شاب أصاب صديقه بالرأس بمفتاح فك الإطارات إثر وصلة مزاح
تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من القبض على شاب بعد اعتدائه على صديقه باستخدام "مفتاح فك إطارات السيارات"، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بجروح بالرأس، وذلك بدائرة مركز شرطة فاقوس.
بعد تصدره الترند.. ضبط شابًا تورط فى خنق آخر بالغربية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شاب بالغربية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامه بخنق شخص آخر، مما أدى لفقدانه للوعى، فى واقعة أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.
الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على شاب ووالدته وحرق دراجة نارية بالمنيا
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه ووالدته بالضرب وإضرام النيران بدراجته النارية بالمنيا.
ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورًا ومقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على الحيوانات الأليفة والتسبب في نفوقها بالإسكندرية.
الداخلية عن فيديو "اختطاف عريس" في الدقهلية: مشهد تمثيلي قديم لتحقيق المشاهدات
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه بمحافظة الدقهلية، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.
المحكمة الإدارية العليا تتلقى 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب
تلقي جدول المحكمة الإدارية العليا، 8 طعون على نتيجة انتخابات مجلس النواب، المرحلة الثانية والتي أعلنتها الهيئة الوطنية منذ قليل وجميعهم من محافظة القاهرة.
الداخلية تكشف حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة
أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه أحد الأشخاص قيام أحد رجال الشرطة بالقبض عليه وتلفيق قضية له بالبحيرة.
طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية
جريمة التحرش بأطفال المدارس، كشف المحامي طارق العوضي، محامي أطفال مدرسة ALS بالإسكندرية، عن تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بأطفال مدرسة ALS بالإسكندرية، ووصف ما حدث للأطفال بأنه "كارثة" مؤسسية كاملة الأركان.
سقوط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال بـ180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مقيمين بمحافظتي الشرقية والقاهرة.
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مخزن بلاستيك بالخانكة
لقي شخصان مصرعهما وأُصيب آخر في حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك بالطابق الأرضي بجوار المسجد الكبير في منطقة العكرشة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.
انتشار أمني مكثف استعدادا لانتخابات النواب فى الدوائر الـ 7 الملغاة بسوهاج (صور)
شهدت محافظة سوهاج اليوم انتشارا أمنيا مكثفا بمراكز وقرى المحافظة ماعدا دائرة مركز البلينا بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى من عملية التصويت فى الانتخابات الملغاه غدا وذلك في إطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين سير الانتخابات وضمان خروجها في أجواء مستقرة وهادئة بعد الغاء الانتخابات من قبل الهئية الوطنية فى 7 دوائر انتخابية بالمحافظة
