الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
حوادث

الداخلية عن فيديو "اختطاف عريس" في الدقهلية: مشهد تمثيلي قديم لتحقيق المشاهدات

اختطاف عريس الدقهلية
اختطاف عريس الدقهلية
تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه بمحافظة الدقهلية، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.

وأكدت  وزارة الداخلية، أن المقطع قديم، حيث تم تداوله في سبتمبر 2024، وأنه مشهد تمثيلي متفق عليه بين العريس وعدد من أقاربه، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على شاب ووالدته وحرق دراجة نارية بالمنيا

ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية

فيديو اختطاف عريس الدقهلية

 

وأضافت  وزارة الداخلية، أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها في حينه، كما تم نشر توضيح رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لبيان حقيقة الواقعة ومنع تداول الأخبار المضللة.

اختطاف عريس الدقهلية وزارة الداخلية مشهد تمثيلي فيديو قديم أخبار مصر السوشيال ميديا الدقهلية اليوم

