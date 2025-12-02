الداخلية عن فيديو "اختطاف عريس" في الدقهلية: مشهد تمثيلي قديم لتحقيق المشاهدات

18 حجم الخط

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر اختطاف أحد الأشخاص أثناء حفل زفافه بمحافظة الدقهلية، ما أثار جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا.

وأكدت وزارة الداخلية، أن المقطع قديم، حيث تم تداوله في سبتمبر 2024، وأنه مشهد تمثيلي متفق عليه بين العريس وعدد من أقاربه، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

فيديو اختطاف عريس الدقهلية

وأضافت وزارة الداخلية، أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها في حينه، كما تم نشر توضيح رسمي على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية لبيان حقيقة الواقعة ومنع تداول الأخبار المضللة.

