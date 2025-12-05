فيفا تحتفي بمدرب الأرجنتين قبل قرعة المونديال: صديق قديم

18 حجم الخط

أبرزت صفحة فيفا علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورة المدير الفني لمنتخب الأرجنتين حامل لقب النسخة الأخيرة مع كأس العالم قبل قرعة مونديال 2026.

وكتبت صفحة فيفا:"ليونيل سكالوني وصديق قديم".

وكان سكالوني قاد منتخب الأرجنتين للتتويج بلقب كأس العالم 2022 بقطر بعد الفوز علي فرنسا في النهائي.

ويحضر ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، مراسم قرعة المونديال في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “ فيفا” منح جائزة فيفا للسلام للعام 2025 في نسختها الأولي إلي دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك خلال حفل قرعة كأس العالم 2026.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وتقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

تصنيف منتخبات كأس العالم 2026

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أعلن تقسيم المنتخبات الـ48 إلى أربعة أوعية، بحيث يضم كل وعاء 12 منتخبًا.

الوعاء الأول

كندا – المكسيك – الولايات المتحدة – إسبانيا – الأرجنتين – فرنسا – إنجلترا – البرازيل – البرتغال – هولندا – بلجيكا – ألمانيا.

الوعاء الثاني

كرواتيا – المغرب – كولومبيا – أوروجواي – سويسرا – اليابان – السنغال – إيران – كوريا الجنوبية – الإكوادور – النمسا – أستراليا.

الوعاء الثالث

النرويج – بنما – مصر – الجزائر – إسكتلندا – باراجواي – تونس – كوت ديفوار – أوزبكستان – قطر – السعودية – جنوب أفريقيا.

الوعاء الرابع

الأردن – الرأس الأخضر – غانا – كوراساو – هايتي – نيوزيلندا – 4 منتخبات من الملحق الأوروبي – منتخبين من الملحق العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.