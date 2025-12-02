إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم أعلى طريق السويس باتجاه مصر الجديدة

18 حجم الخط

أُصيب 5 أشخاص في حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى طريق السويس في الاتجاه المؤدي إلى مصر الجديدة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة قد تلقت بلاغًا بوقوع حادث مروري نتج عنه عدة إصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقّي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين، ما أدى إلى تصادم متسلسل بين عدة سيارات.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

