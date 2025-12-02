طارق العوضي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة التحرش بأطفال المدرسة الدولية بالإسكندرية

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
جريمة التحرش بأطفال المدارس، كشف المحامي طارق العوضي، محامي أطفال مدرسة ALS بالإسكندرية، عن تفاصيل جديدة في واقعة التحرش بأطفال مدرسة ALS بالإسكندرية، ووصف ما حدث للأطفال بأنه "كارثة" مؤسسية كاملة الأركان.

كارثة مؤسسية كاملة تحدث في المدرسة الدولية بالإسكندرية

وطالب طارق العوضي وزارة التربية والتعليم بمحاسبة المدرسة، ووضعها تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وذلك لـ"منع أي عبث بالأدلة أو الضغط على الشهود، وتأمين الطلاب وذويهم".

وقال المحامي طارق العوضي عن التفاصيل الجديدة في واقعة التحرش بالأطفال في مدرسة الإسكندرية: "ما حدث داخل مدرسة ALS بالإسكندرية ليس واقعة فردية ولا خطأ "عامل" خرج عن السلوك المتوقع، ما حدث كارثة مؤسسية كاملة الأركان كشفت أن أطفالنا يمكن أن يتعرضوا للاعتداء داخل المكان الذي يفترض أنه الأكثر أمانًا لهم".
وتابع طارق العوضي: "المتهم نال طريقه إلى التحقيق وسينال جزاءه الرادع وفقا للقانون، لكن القضية لم تنتهِ. المدرسة نفسها يجب أن تُحاسَب. لأن الاعتداء لم يقع في شارع مهجور، بل في حديقة داخل المدرسة، ولأن تكرار الاعتداء على أكثر من طفل يعني غياب الرقابة أو تجاهلها. ولأن شهادات الأهالي تؤكد تباطؤ الإدارة، ومحاولات تهدئة الأمور، وبيانًا بلا اعتذار وبلا شفافية".
أكد طارق العوضي أن "المسئولية هنا ليست مسؤولية فرد، بل مسئولية إدارة سمحت، بوعي أو بإهمال، بوجود عامل بمفرده مع الأطفال، وسمحت بتكرار الواقعة، وفشلت في حماية الصغار، ثم فشلت في إدارة الأزمة نفسها".

المطالبة بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

وكشف طارق العوضي عن حالات جديدة في جريمة التحرش بالأطفال في المدرسة، فقال: "هناك حالات أخري بكل أسف.. ما أصاب مجتمعنا هو ترك الأطفال وحدهم في مواجهة عالم أكثر عنفًا وتعقيدًا من قدرتهم على الفهم. والسبيل إلى الحماية يتمثل في مشروع إنقاذ وطني يحتاج تضافرًا بين الدولة والأسرة والمجتمع والإعلام والتشريع. هذه مسئوليتنا جميعًا".
وقال العوضي: "سيتم إحالة المتهم إلى المحاكمة خلال ساعات بعد انتهاء التحقيقات جميعها.. ومع تيقنا من وجود مجني عليهم آخرين ووجود إهمال جسيم من إدارة مدرسة الإسكندرية للغات (ALS).

وطالب طارق العوضى وزارة التربية والتعليم بإصدار قرار خاص بشأن المدرسة التي وقعت فيها جريمة التحرش بالإسكندرية، فقال: "هذه رسالتي إلى وزارة التربية والتعليم المصرية.. إن حجم وخطورة ما جرى يفرضان على الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، اتخاذ قرار فوري وعاجل بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وذلك لضمان السيطرة على الموقف، ومنع أي عبث بالأدلة أو الضغط على الشهود، وتأمين الطلاب وذويهم".
وقال العوضي: “بعد ثبوت الواقعة بصورة قاطعة، وفقًا لما ورد من أقوال الأطفال الخمسة أمام النيابة العامة، وما أكدته تقارير الطب الشرعي وتحريات المباحث، بات من غير المقبول بأي حال ترك الأمور تسير على هذا النحو داخل مدرسة الإسكندرية للغات (ALS)”.
وأكد العوضي أن "حجم وخطورة ما جرى يفرضان على الدولة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء، اتخاذ قرار فوري وعاجل بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل للوزارة، وذلك لضمان السيطرة على الموقف، ومنع أي عبث بالأدلة أو الضغط على الشهود، وتأمين الطلاب وذويهم".

ظهور أطفال جدد في جريمة التحرش بأطفال مدرسة الإسكندرية

كما كشف طارق العوضي عن تفاقم المشكلة، فقال: "وصلتني من مصادر موثوق بها معلومات مؤكدة تفيد بوجود حالات أخرى تعرّضت لاعتداءات جنسية من قِبل جنايني بمدرسة الاسكندرية للغات (ALS)، وذلك بخلاف الحالات الخمس التي تقدمت بالفعل ببلاغات رسمية". 

وقال طارق العوضي: "وإنني، إزاء خطورة هذه الوقائع وحرصًا على سلامة أبنائنا جميعًا، أهيب بأولياء الأمور الذين يملكون أي معلومات أو اشتباهٍ أو تعرضٍ مباشر التوجّه فورًا إلى نيابة المنتزه ثان للإدلاء بأقوالهم وإثبات ما لديهم من بيانات أو شكاوى".
وأضاف طارق العوضي: "أؤكد بكل وضوح أن سرية بيانات الأطفال وذويهم مصونة بالكامل، ونحن نلتزم التزامًا كاملًا بحمايتها وعدم كشفها تحت أي ظرف. كما أن النيابة العامة تضمن تلك السرية بموجب القانون وتكفل الحماية اللازمة للمُبلّغين".
وقال طارق العوضي: “سلامة أطفالنا ليست محل تردد أو انتظار. الصوت الذي يُقال اليوم قد ينقذ طفلًا آخر غدًا”.

