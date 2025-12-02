الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

 ألقت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بمحافظة سوهاج، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بسوهاج

 كانت  أجهزة الأمن بسوهاج، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تضرر أحد المواطنين من سرقة دراجة نارية.

وبإجراء التحريات، تبين أن بتاريخ 23 نوفمبر، أبلغ صاحب الدراجة قسم شرطة ثان سوهاج بسرقة دراجته أثناء تركها أمام منزله، وتم تحديد وضبط 3 متهمين مقيمين بدوائر أول وثان سوهاج، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الدراجة النارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في الواقعة.

 فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بسوهاج 

واعترف المتهمون بالسرقة وأرشدوا عن الدراجة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

إنقاذ 14 قاصرا، القبض على 7 رجال و4 سيدات بتهمة استغلال الصغار في التسول

مصدر أمني: فتح الطريق الدائرى بعد رفع آثار حادث اصطدام تريلا بمحطة الأتوبيس الترددي

