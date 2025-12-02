القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بمحافظة سوهاج، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة.

كشف ملابسات سرقة دراجة نارية بسوهاج

كانت أجهزة الأمن بسوهاج، رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تضرر أحد المواطنين من سرقة دراجة نارية.

وبإجراء التحريات، تبين أن بتاريخ 23 نوفمبر، أبلغ صاحب الدراجة قسم شرطة ثان سوهاج بسرقة دراجته أثناء تركها أمام منزله، وتم تحديد وضبط 3 متهمين مقيمين بدوائر أول وثان سوهاج، لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم الدراجة النارية بدون لوحات معدنية المستخدمة في الواقعة.

فيديو يقود الشرطة لضبط لصوص الدراجات النارية بسوهاج

واعترف المتهمون بالسرقة وأرشدوا عن الدراجة المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

