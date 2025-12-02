بعد تداول فيديو، القبض على سائق تروسيكل بتهمة سرقة مستلزمات سيارة بطنطا

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من كشف ملابسات مقطع فيديو يُظهر شخصًا يستقل "تروسيكل" يسرق مستلزمات إحدى السيارات أثناء توقفها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا.

وبالفحص تبين أن الواقعة وقعت بتاريخ 25 نوفمبر الماضي، ولم يتم تقديم بلاغات رسمية بشأنها وقت حدوثها. وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط مرتكب الواقعة، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبحوزته التروسيكل المستخدم فى السرقة.

وعقب مواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط المستلزمات المسروقة وإعادتها لصاحبها.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال التحقيقات وتحديد المسئوليات.

وشددت الأجهزة الأمنية على استمرار رصد جميع الفيديوهات والمنشورات المتداولة على منصات التواصل، للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات الفورية ضد المتورطين فى أي جرائم.

