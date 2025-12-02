انتشار أمني مكثف استعدادا لانتخابات النواب فى الدوائر الـ 7 الملغاة بسوهاج (صور)

الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
شهدت محافظة سوهاج اليوم انتشارا أمنيا مكثفا بمراكز وقرى المحافظة ماعدا دائرة مركز البلينا بالتزامن مع  بدء المرحلة الأولى من عملية  التصويت فى الانتخابات الملغاه غدا وذلك في إطار استعدادات الأجهزة الأمنية لتأمين سير الانتخابات وضمان خروجها في أجواء مستقرة وهادئة بعد الغاء الانتخابات من قبل الهئية الوطنية فى 7 دوائر انتخابية بالمحافظة 

انتشار أمني مكثف بسوهاج للتامين انتخابات مجلس النواب فى 7 دوائر

 

وانتشرت القوات الشرطية أمام اللجان الانتخابية والطرق المؤدية إليها بالإضافة إلى تكثيف الدوريات المتحركة والثابتة في محيط المقار الانتخابية، لضمان سلامة الناخبين وتوفير مناخ آمن يشجع المواطنين على مشاركة الانتخابية. 

مدير أمن سوهاج رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى

وأوضح اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج أنه تم رفع حالة الاستنفار الأمني إلى الدرجة القصوى، مع متابعة لحظية من غرفة العمليات الرئيسية التي تم ربطها بجميع القطاعات الشرطية داخل المحافظة لمواجهة أي طارئ قد يحدث خلال سير العملية الانتخابية خلال اليومين 

 

واضاف عبدالعزيز انه قامت قيادات وضباط المديرية بجولات تفقدية للمتابعة الخطة الامنية التى تم وضعها للتامين عملية الانتخابات كما انه تم الدفع بقوات الأمن المركزي وضبط المباحث وافراد الشرطة والمجندين  فى محيط اللجان ونشر الخدمات المرورية لتسيير الحركة ومنع التكدسات أمام مقار اللجان ويأتي هذا الانتشار الأمني في إطار خطة متكاملة وضعتها مديرية الامن لتأمين الانتخابات في 7 دوائرة انتخابية بالمحافظة تذليل أي معوقات قد تواجه المواطنين أثناء عملية الإدلاء بأصواتهم.

 

