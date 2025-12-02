بعد تصدره الترند.. ضبط شابًا تورط فى خنق آخر بالغربية

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شاب بالغربية، بعد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيامه بخنق شخص آخر، مما أدى لفقدانه للوعى، فى واقعة أثارت جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا.

ووفق التحريات، فقد تبين أن الواقعة وقعت بتاريخ 28 نوفمبر المنقضى بدائرة قسم شرطة ثاني طنطا، حين كان المتهم رفقة المجنى عليه، وقام بخنقه على سبيل المزاح، ما تسبب فى فقدان الأخير للوعى وإصابته بكدمات فى الرأس. وأكدت التحريات أن الواقعة ليست لهدف السرقة أو الاعتداء الجسيم، بل كانت تصرفًا طائشًا على خلفية خلافات بسيطة بين الطرفين.

وبعد تحديد هوية المتهم، تم ضبطه وبمواجهته أقر بما نسب إليه، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ظروف الحادث وتحديد العقوبات المناسبة.

وشددت الداخلية على استمرار جهودها فى رصد ومتابعة جميع المخالفات التى يتم تداولها على منصات التواصل الاجتماعى للتأكد من صحتها واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين.

