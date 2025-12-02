الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الداخلية تكشف حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة

مانع الناس تعزي..
"مانع الناس تعزي".. الداخلية تكشف حقيقة القبض على ملتحي
18 حجم الخط

 أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه أحد الأشخاص قيام أحد رجال الشرطة بالقبض عليه وتلفيق قضية له بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم صحة الادعاءات، وأن الواقعة تعود إلى تاريخ 28 نوفمبر الماضي حينما ورد لـمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عامل وتاجر مصاب بجرح قطعي، وطرف ثانٍ: عاطل يظهر بمقطع الفيديو وله معلومات جنائية ويعمل عامل، بسبب خلافات حول الجيرة.

وأظهرت التحقيقات أن الشخص الظاهر في الفيديو منع أحد أفراد الطرف الأول من تأدية واجب العزاء بالقرية، وتعدى عليهم بالسب والضرب، ما تسبب في إصابة أحدهم.

وعند اصطحاب الشرطة للمتهم إلى ديوان المركز لإجراءات التحقيق، قام بتصوير الفيديو ونشره مدعيًا تلفيق قضية ضده، في محاولة لتشويش جهود الأجهزة الأمنية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية البحيرة مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة ابو المطامير

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة ادعاء مرشح لمجلس النواب بقيام منافسه برصف طريق على سبيل الرشوة بالبحيرة

الثانية بعد البيت الأبيض، صفحة وزارة الداخلية المصرية تُحقق إنجازًا عالميًا على فيسبوك

خطة وزارة الداخلية لتأمين انتخابات مجلس النواب 2025.. الشرطة النسائية تشارك وفرق عمليات في المقدمة.. ربط مباشر بين غرف العمليات والخدمات الميدانية

القصة الكاملة لأحداث بني مزار.. مصدر أمني يكشف التفاصيل والقبض على المحرضين وجلسة صلح تنهي الأزمة.. ورسالة تحذير حاسمة من وزارة الداخلية

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads