الداخلية تكشف حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الداخلية عن كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يزعم فيه أحد الأشخاص قيام أحد رجال الشرطة بالقبض عليه وتلفيق قضية له بالبحيرة.

وبالفحص تبين عدم صحة الادعاءات، وأن الواقعة تعود إلى تاريخ 28 نوفمبر الماضي حينما ورد لـمركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة بلاغ بحدوث مشاجرة بين طرف أول: عامل وتاجر مصاب بجرح قطعي، وطرف ثانٍ: عاطل يظهر بمقطع الفيديو وله معلومات جنائية ويعمل عامل، بسبب خلافات حول الجيرة.

وأظهرت التحقيقات أن الشخص الظاهر في الفيديو منع أحد أفراد الطرف الأول من تأدية واجب العزاء بالقرية، وتعدى عليهم بالسب والضرب، ما تسبب في إصابة أحدهم.

وعند اصطحاب الشرطة للمتهم إلى ديوان المركز لإجراءات التحقيق، قام بتصوير الفيديو ونشره مدعيًا تلفيق قضية ضده، في محاولة لتشويش جهود الأجهزة الأمنية.

وتم ضبط طرفي المشاجرة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.