الزمالك يتقدم بشكوى رسمية ضد حكام مباراة فريق اليد أمام الأهلي

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، التقدم بشكوى رسمية، لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، ضد حكام مواجهة فريق كرة اليد الأول بالنادي أمام نظيره الأهلي، والتي أقيمت عصر اليوم الجمعة بصالة هليوبوليس بالشروق، في قمة الجولة السابعة عشرة لدوري المحترفين، والتي انتهت بفوز كوماندوز القلعة البيضاء 22-20.

وتأتي شكوى نادي الزمالك، نظرًا للأخطاء التحكيمية ( الفجة ) وفقا لما جاء في الشكوى، والتحامل الواضح ضد الفريق في مواجهة اليوم، وكادت تغير مجرى المباراة، لولا بسالة وروح لاعبي يد الزمالك.

وتعتبر الشكوى الجديدة، هي الثالثة، التي يتقدم بها الزمالك ضد الحكام، لاتحاد كرة اليد، حيث يظهر دائمًا التحامل الواضح ضد الفريق، وهو ما يستوجب وقفة ضد التجاوزات التحكيمية، التي تعرقل مسيرة الأبيض نحو البطولة.

ويطالب الزمالك في شكواه، بالعدالة التحكيمية في جميع المواجهات، من أجل إعطاء كل ذي حق حقه، بعيدًا عن التحيز والمجاملات لأي فريق على حساب الآخر.

مباراة الزمالك والأهلي

وخسر فريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، بنتيجة 22ـ20، في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الجمعة، في إطار قمة الجولة السابعة عشرة بـ دوري المحترفين للموسم المحلي 2025-2026.

وأقيمت المباراة على صالة نادي هليوبوليس الشروق بدون جماهير وفقا لطلب مسئولي النادي المستضيف للمباراة، ويحق حضور 25 فردا من مجلس إدارة نادي الأهلي والزمالك + 5 إعلاميين من الاتحاد المصري كرة اليد و20 فردا من حكام الاتحاد المصري.



طموحات ديفيز وأحلام بابيتش

ويسعى ديفيد ديفيز المدير الفني لفريق رجال كرة اليد بالنادي الأهلي في هذه المواجهة إلى مواصلة سلسلة الفوز قبل خوض باقي مؤجلات الدوري، وسط طموح زيلكو بابيتش المدير الفني للزمالك في مصالحة الجماهير البيضاء بحصد نقاط القمة لكسب الثقة في ظل خسارة الفريق نقاط أمام طلائع الجيش والبنك الأهلي والتعادل.



شروط النادي المستضيف

و اشترط مسئولو نادى هليوبوليس على النادى الأهلي استضافة مباراة قمة الجولة السابعة عشرة بدورى محترفين كرة اليد، اليوم، بدون جماهير.

وتعد استضافة هذه المباراة مسئولية النادى الأهلي، حيث وافق هليوبوليس على استضافتها دون جماهير فى فرع الشروق، في ظل انشغال صالات حسن مصطفى واستاد القاهرة.

