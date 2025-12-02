الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
سقوط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال بـ180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المكثفة في مواجهة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي يضم 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة مقيمين بمحافظتي الشرقية والقاهرة.

غسل أموال بقيمة 180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة 

وكشفت التحريات أن المتهمين تورطوا في ارتكاب جرائم غسل أموال بلغت قيمتها نحو 180 مليون جنيه، وهي مبالغ متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة. كما تبين قيامهم بمحاولات لإخفاء مصدر تلك الأموال غير المشروعة وإضفاء الصفة القانونية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ ومركبات بهدف إظهارها ككيانات مشروعة.

وتأتي هذه الضربة ضمن استراتيجية الوزارة لملاحقة مصادر التمويل غير المشروع، وحصر ورصد ممتلكات العناصر الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

