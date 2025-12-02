ضبط شخص روّج لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفي بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت الإدارة العامة للحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص له معلومات جنائية، بعد استخدامه أحد التطبيقات الهاتفية للترويج لممارسة أعمال الفجور داخل نطاق محافظة الإسكندرية.

ضبط شخص روّج لأعمال الفجور عبر تطبيق هاتفى بالإسكندرية

ووفق المعلومات والتحريات، استغل المتهم التطبيق فى استقطاب الراغبين مقابل مبالغ مالية. وعقب استصدار الإجراءات القانونية، نجحت قوة من وحدة الآداب فى ضبطه بدائرة قسم شرطة العطارين، وعُثر بحوزته على هاتف محمول تبين بالفحص احتواؤه على دلائل رقمية تؤكد نشاطه.

وخلال مناقشته اعترف بتفاصيل الواقعة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي أمرت بحبسه احتياطيا.

