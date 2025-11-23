الأحد 23 نوفمبر 2025
الثانية بعد البيت الأبيض، صفحة وزارة الداخلية المصرية تُحقق إنجازًا عالميًا على فيسبوك

سجلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على موقع فيسبوك إنجازًا لافتًا بعد احتلالها المركز الثاني عالميًا بين أقوى الصفحات الحكومية أداءً، وذلك بحسب أحدث تصنيفات المتابعة والتفاعل على المنصات الرقمية، لتأتي مباشرة بعد صفحة البيت الأبيض.

هذا التقدم يعكس حجم التطوير الكبير في المحتوى الأمني والإعلامي خلال الفترة الأخيرة، واهتمام الجمهور بمتابعة جهود الوزارة وخدماتها اليومية، إضافة إلى استراتيجية واضحة لعرض المعلومات بشكل سريع وموثوق للجمهور.
 

