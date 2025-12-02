بعد تعدد التحرش بالأطفال في المدارس الدولية، علاء مبارك يوجه رسالة قوية لأولياء الأمور

18 حجم الخط

جريمة التحرش بالأطفال في المدارس، وجه علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، رسالة قوية للآباء والأمهات وطالبهم بمتابعة أطفالهم، وذلك بعد جريمة التحرش وهتك العرض، التي تعرض لها الأطفال في مدرسة "سيدز" الدولية، وبعض المدارس الأخرى، والتي أصابت المجتمع المصري والآباء بحالة من الفزع على أطفالهم.

رسالة علاء مبارك للآباء بعد جريمة التحرش بالأطفال في المدارس

وأكد علاء مبارك أن الآباء عليهم العبء الأكبر في متابعة أطفالهم داخل وخارج المدرسة، واصفًا جريمة التحرش وهتك عرض الأطفال بأنها تعتبر من "أبشع الجرائم ضد الإنسانية"، وتهدم بناء المجتمع وتبث الخوف والرعب على النشأ والطفولة.

وقال علاء مبارك في رسالته التي وجهها للأباء بشأن جرائم التحرش في المدارس: "الأمهات والآباء عليهم الدور الأكبر، أكيد في متابعة ومعرفة أحوال الأطفال داخل وخارج المدرسة".

وعن جريمة التحرش بالأطفال في المدارس، قال علاء مبارك: "جريمةً التحرش وهتك عرض الأطفال تعتبر من أبشع الجرائم ضد الإنسانية، تهدم بناء المجتمع وتبث الخوف والرعب على النشأ والطفولة".

وعما حدث في مدرسة سيدز بالأطفال، قال علاء مبارك: "المصيبة أن ما حدث في مدرسة سيدز من اعتداءات، وحسب ما تم نشره من تحقيقات هى اعتداءات امتدّت لفترة طويلة!"

وتساءل علاء مبارك "أين كانت المدرسة من كل هذا وأين مدير المدرسة وأين المشرفين على هؤلاء الأطفال الصغار؟".

تغليظ العقوبة على مرتكبي جريمة التحرش ضد الأطفال

وطالب بتغليظ العقوبة على مرتكبي جريمة التحرش ضد الأطفال، فقال علاء مبارك: "لذلك يجب تغليظ العقوبة ليس فقط على مرتكبي الجريمة، لكن على كل المسئولين داخل المدرسة لأن الموضوع أكبر وأعمق بكثير من مجرد فرض عقوبات، أو حتى إغلاق المدرسة، لأنها جريمة بشعة تسبب صدمة نفسية كبيرة للطفل وللأسرة قد يحملونها معهم طوال حياتهم".

وأشار أحد متابعيه إلى أن الجريمة التي ارتكبت في حق الأطفال يطلق عليها "اغتصاب" وليس "تحرش"

فرد علاء مبارك قائلًا: "مصطلح "هتك العرض" كلمة أوسع تشمل أنواعًا متعددة من الاعتداءات الجنسية بما فيها الاغتصاب".

الجدير بالذكر أن عدد من أولياء الأمور تقدموا ببلاغات للنيابة، تبعتها شكاوى أخرى، حول تعرض عدد من الأطفال بمدرسة "سيدز" الدولية لممارسات التحرش والاعتداء الجنسي، عقب استدراجهم إلى أماكن معزولة داخل المدرسة، ومنها الممرات الخلفية وغرفة خدمات مغلقة، من قبل بعض العاملين.

وتحقق النيابة العامة في البلاغات، حيث أعلنت القبض على أربعة متهمين وإحالتهم للحبس الاحتياطي لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرض الأطفال على مصلحة الطب الشرعي لإجراء الفحوص وتوثيق الشهادات الطبية.

