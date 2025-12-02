الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الأمن يكشف ملابسات فيديو الاعتداء على شاب ووالدته وحرق دراجة نارية بالمنيا

 كشفت  أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه ووالدته بالضرب وإضرام النيران بدراجته النارية بالمنيا.

طالب يشعل مشاجرة وتعدى على شاب ووالدته بالمنيا 

 رصدت  أجهزة الأمن ، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى ادعى خلاله القائم على النشر بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى عليه ووالدته بالضرب وإضرام النيران بدراجته النارية بالمنيا. 
 

ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية

الداخلية تكشف حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من  تحديد القائم على النشر طالب - مقيم بدائرة مركز شرطة ملوى، وتبين تلقى مركز شرطة ملوى  بلاغا من ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز بتضررها من القائم على النشر؛ لقيامه بالتعدى عليها بالسب لخلافات بينهما لرفضها خطبته لنجلتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكور فى حينه.

محاضر واتهامات متبادلة بسبب رفض خطبته فتاة.. تفاصيل فيديو مشاجرة المنيا 

وفى وقت لاحق وبتاريخ 19 نوفمبر الماضى تلقى مركز شرطة ملوى بلاغا  من القائم على النشر بتضرره من قيام (4 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز) بالتعدى عليه ووالدته بالضرب وإحداث إصابته لسابقة تعديه على المُبلغة الأولى بالسب، وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم.

 

 وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وبسؤال الشاكى عن عدم إبلاغه بقيام المشكو فى حقهم بإضرام النيران بالدراجة النارية خاصته أفاد بعدم قيامه بالإبلاغ لكونها "منتهية التراخيص" وأنها ملك أحد أصدقائه قام باستعارتها منه، وأن التلفيات التى حدثت بها بسيطة قام بإصلاحها فى حينه.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

