حوادث

القبض على شاب أصاب صديقه بالرأس بمفتاح فك الإطارات إثر وصلة مزاح

المتهم
المتهم
تمكنت الأجهزة الأمنية  بالشرقية، من القبض على  شاب بعد اعتدائه على صديقه باستخدام  "مفتاح فك إطارات السيارات"، ما أسفر عن إصابة المجنى عليه بجروح بالرأس، وذلك بدائرة مركز شرطة فاقوس.

وأوضحت التحريات أن الواقعة تعود إلى يوم 30 نوفمبر الماضى، حين وقع خلاف بين شابين على سبيل المزاح، وتطور الأمر إلى اعتداء أحدهما على الآخر مستخدمًا قطعة الحديد، ما أدى لإصابته. وأكدت التحريات أن الواقعة ليست على خلفية سرقة أو خلافات جنائية، وإنما كانت تصرفًا طائشًا بين أصدقاء.

وبعد تحديد هوية المتهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه مع الأداة المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته أقر بالواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مصادر أمنية أن متابعة الجرائم المنسوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى مستمرة بشكل يومي، لضمان سرعة التعامل مع المخالفين وحماية المواطنين من أي اعتداءات أو تصرفات طائشة قد تنتشر عبر هذه المنصات.

الجريدة الرسمية
