جامعة سوهاج تتسلم أجهزة مستشفى شفا الأطفال بدعم ٤٨ مليون جنيه

بعض الأجهزة الطبيبة
بعض الأجهزة الطبيبة
أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء استلام الأجهزة الطبية الخاصة بتجهيز جناح الحضانات والرعاية المركزة بمستشفى شفا الأطفال الجامعي، وذلك تنفيذًا لبروتوكول التعاون الموقع بين الجامعة ومؤسسة بنك مصر، والذي شمل تبرعا  بمبلغ ٤٨ مليون جنيه.

جامعة سوهاج تبدأ في استلام أجهزة الحضانات والرعاية المركزة لمستشفى شفا الأطفال بدعم ٤٨ مليون من بنك مصر

وقال النعماني: إن هذا الصرح الطبي هدية الرئيس السيسى والذي سيمثل نقلة نوعية في تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للأطفال، خاصة في التخصصات الدقيقة التي كان يُضطر الكثير من الأطفال للسفر خارج المحافظة من أجلها، حيث أُقيم على مساحة ٥.٦ فدان ليصبح أكبر مجمع طبي للأطفال على مستوى الجمهورية، بتكلفة تجاوزت المليار جنيه.

وأكد الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن عملية الاستلام تأتي ضمن خطة تجهيز المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية، مشيدًا بالدعم المجتمعي المقدم من مؤسسة بنك مصر لتعزيز قدرات المستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن الأجهزة المستلمة تمثل دفعة أساسية ضمن الاستعدادات لبدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الفترة المقبلة.

وأشار الدكتور أحمد جعفر، مدير مستشفى شفا الأطفال، إلى أن الدعم سيساهم في تعزيز قدرة المستشفى على استقبال الحالات الحرجة. حيث شمل ١٩ حضانة، و١٠ أجهزة مونيتور، و١٠ أجهزة لعلاج الصفراء، و٥ أجهزة تدفئة لحديثي الولادة، و٩ أجهزة تنفس صناعي، و١٠ مضخات محاليل، إلى جانب ٣٤ سرير عناية، و٣٤ جهاز مونيتور، و٣٤ سرنجة محاليل، و١٥ جهاز تنفس صناعي.

