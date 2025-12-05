انتخابات النواب 2025، أبرز مفاجآت الحصر العددي في الـ 19 دائرة الملغاة

18 حجم الخط

كشف الحصر العددي لأصوات الناخبين في انتخابات الجولة الأولى للمرة الثانية بعدد 19 دائرة بعدد من محافظات الجيزة والصعيد، عن عدد من المفاجآت، ومنها تغيير كبير في نتيجة الحصر العددى ما بين الجولة السابقة الملغاة وبين الجولة الحالية.

دائرة إطسا بالفيوم

كما شهدت دائرة إطسا بالفيوم التى كانت تجرى فيها جولة إعادة، فوز مرشحين مستقلين وخسارة مرشحي حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن.

وكذلك من المفاجآت فوز النائب فتحى قنديل بدائرة نجع حمادي بقنا، بعد حصوله على نحو 52 ألف صوت، رغم خسارته في انتخابات الجولة الأولى.

وكذلك تراجع ترتيب اللواء خالد خلف الله بدائرة نجع حمادى، ليدخل جولة الإعادة رغم أنه كان فائزا في الجولة السابقة.

يأتي ضمن المفاجآت بدائرة إمبابة، انخفاض عدد الأصوات التى حصل عليها المرشح إيهاب الخولي مقارنة بما سبق وحصل عليه في المرة السابقة الملغاة بذات الدائرة، حيث حصل هذه المرة علي نحو 1300 صوت بعدما كان حاصلا علي نحو 22 ألف صوت في المرة السابقة.

وكذلك من المفاجآت، زيادة عدد أصوات النائبة نشوى الديب بدائرة إمبابة، لتدخل جولة الإعادة، رغم أنها في المرة السابقة كانت ضمن الخاسرين والمعلنين انسحابهم من الانتخابات.

الحصر العددى لأصوات الناخبين

وجاء الحصر العددى لأصوات المرشحين كالتالي:

الطيب محمد أحمد: 12,715 صوتًا

نشوى حسن الديب: 9,937 صوتًا

وليد محمود: 9,529 صوتًا

سعيد عبد الواحد 3,463 صوتًا

أحمد محمد أحمد: 2,879 صوتًا

أحمد خلف الله المنشاوي: 1,941 صوتًا

شادية محمود ثابت: 1,619 صوتًا

حسام محمد كامل: 1,495 صوتًا

أحمد السيد محمود: 1,317 صوتًا

إيهاب عبد الخالق الخولي: 1,311 صوتًا

رأفت نصحي رياض: 1,094 صوتًا

منى علي محمد علي: 663 صوتًا

طارق أحمد محمد العقرب: 583 صوتًا

سامح محمد سعد 460 صوتًا

ووفقا لذلك الحصر العددي ستكون الإعادة بين كل من:

الطيب محمد أحمد: 12,715 صوتًا

نشوى حسن الديب: 9,937 صوتًا

وليد محمود: 9,529 صوتًا

أحمد محمد أحمد: 2,879 صوتًا، بدلا من سعيد عبد الواحد 3,463 صوتًا الذي توفى.

نتيجة الانتخابات

بينما كان في الاقتراع الأول الملغى نتيجة الانتخابات هى الإعادة بين كل من:

وليد المليجي (مستقبل وطن): 28,106

أحمد العجوز (مستقل): 25,205

إيهاب الخولي (المحافظين): 22,860

أحمد عبد القادر (حزب الجيل الديمقراطي): 20,310.

وكانت المرشحة نشوى الديب حاصلة علي نحو 12 ألف صوت.

