مصرع وإصابة 3 أشخاص في حريق مخزن بلاستيك بالخانكة

18 حجم الخط

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب آخر في حريق اندلع داخل مخزن بلاستيك بالطابق الأرضي بجوار المسجد الكبير في منطقة العكرشة بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

اندلاع حريق في مخزن بلاستيك بالخانكة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد باندلاع النيران داخل مخزن بلاستيك، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وبانتقال الأجهزة المعنية القليوبية، تبين اشتعال النيران بصورة كثيفة وسريعة نظرًا لطبيعة المواد البلاستيكية المخزنة، ما ساهم في سرعة انتشار الحريق.

السيطرة على حريق مخزن بلاستيك بالخانكة

وتمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة، فيما قامت فرق الإسعاف بنقل المصاب إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، كما جرى نقل جثتي المتوفين والتحفظ عليهما تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل الجهات المعنية فحص موقع الحادث للوقوف على أسبابه، وبيان مدى الالتزام أو وجود مخالفات تتعلق باشتراطات السلامة المهنية والوقاية من الحرائق داخل المخزن، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.