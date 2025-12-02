ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورًا ومقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على الحيوانات الأليفة والتسبب في نفوقها بالإسكندرية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، عاطل له معلومات جنائية وكان قد أودع سابقًا بإحدى مستشفيات العلاج النفسي، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية. كما تم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

ضبط شخص بالتعدي على حيوانات أليفة والتسبب في نفوقها بالإسكندرية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

