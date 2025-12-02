الثلاثاء 02 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط شخص يتعدى على حيوانات أليفة ويتسبب في نفوقها بالإسكندرية

ضبط شخص بالتعدي على
ضبط شخص بالتعدي على حيوانات أليفة والتسبب في نفوقها، فيتو
18 حجم الخط

 تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات منشور متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن صورًا ومقطع فيديو يُظهر قيام أحد الأشخاص بالتعدي على الحيوانات الأليفة والتسبب في نفوقها بالإسكندرية.

وبالفحص، تم تحديد وضبط الشخص الظاهر في الفيديو، عاطل له معلومات جنائية وكان قد أودع سابقًا بإحدى مستشفيات العلاج النفسي، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية. كما تم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

ضبط شخص بالتعدي على حيوانات أليفة والتسبب في نفوقها بالإسكندرية

واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

ضبط كميات رنجة فاسدة ولحوم خارج المجزر وتحرير 101 مخالفة تموينية بالفيوم

الداخلية تكشف حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية الاجراءات القانونية التعدي على الحيوانات الحيوانات الأليف الحيوانات الأليفة العامة التحقيق النيابة العامة قسم شرطة ثان المنتزة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية قسم شرطة ثان وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الداخلية تكشف حقيقة القبض على ملتحي وتلفيق قضية له بالبحيرة

القبض على عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

إنقاذ 14 قاصرا، القبض على 7 رجال و4 سيدات بتهمة استغلال الصغار في التسول

مصدر أمني: فتح الطريق الدائرى بعد رفع آثار حادث اصطدام تريلا بمحطة الأتوبيس الترددي

ضبط محل يبيع أجهزة لفك شفرات القنوات المشفرة في السلام

ضبط 123 ألف مخالفة مرورية و91 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين

استجابة إنسانية من الشرطة لاستغاثة مواطن ومريضة مسنة بالقاهرة

سقوط 3 تجار مخدرات بتهمة غسل أموال بـ180 مليون جنيه في الشرقية والقاهرة

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

موعد مباراة المغرب وجزر القمر في كأس العرب والقنوات الناقلة

الهيئة الوطنية تعلن مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب 2025

كأس العرب، حلمي طولان يعلن تشكيل منتخب مصر أمام الكويت

خفيفة إلى متوسطة، خريطة سقوط الأمطار اليوم

كأس العرب، منتخب المغرب يتقدم على جزر القمر بثلاثية في الشوط الأول

آخرهم مختار جمعة، وزراء يعودون للعمل السياسي عبر بوابة الأحزاب

بعد تحديه لمصر واتفاقه مع إثيوبيا، لحظة إهانة رئيس أرض الصومال وإطلاق النار عليه (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة زواج السيدة نفيسة ومجيئها إلى مصر وأبرز كراماتها

عباقرة ولكن مجهولون، "ابن الديري" فقيه مقدسي تولى مشيخة الصوفية وقاضي القضاة في مصر

هل السلام يكفي لقطع الخصام بين المتخاصمين؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads