القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طالب بالقاهرة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر خلاله وهو يستعرض بسلاح أبيض ويستخدم ألفاظًا نابية ويهدد شخصًا آخر.

ضبط طالب بالمرج بعد تصوير فيديو استعراض بسلاح أبيض

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات سابقة بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الطالب وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الفيديو.

واعترف الطالب بتصوير الفيديو وإرساله لأحد أصدقائه بعد مشادة كلامية معه بهدف الترهيب.



الإجراءات القانونية:



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لتقديمه للنيابة المختصة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.