حوادث

القبض على طالب بالمرج بعد تصويره فيديو استعراض بسلاح أبيض

ضبط طالب بالمرج بعد تصوير فيديو استعراض بسلاح أبيض
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية القبض على طالب بالقاهرة، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل، يظهر خلاله وهو يستعرض بسلاح أبيض ويستخدم ألفاظًا نابية ويهدد شخصًا آخر.

وبالفحص تبين عدم وجود بلاغات سابقة بالواقعة وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الطالب وضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الفيديو.

واعترف الطالب بتصوير الفيديو وإرساله لأحد أصدقائه بعد مشادة كلامية معه بهدف الترهيب.


الإجراءات القانونية:
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدًا لتقديمه للنيابة المختصة

