الإثنين 01 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ القليوبية يبحث توسيع التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال اللقاء، فيتو
18 حجم الخط

استقبل المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وفدًا رفيع المستوى من مسؤولي مكتبة الإسكندرية اليوم.

يأتي ذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك والتعاون المثمر بين محافظة القليوبية والمؤسسات الثقافية الرائدة. 

رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

​محافظة القليوبية تتصدى لتحويل 1500 متر إلى "جمالون"

محافظ القليوبية يبحث توسيع التعاون الثقافي مع مكتبة الإسكندرية

ويهدف هذا الاجتماع إلى بحث سبل التعاون المشترك في أنشطة وخدمات مكتبة الإسكندرية داخل نطاق محافظة القليوبية، بما يخدم أبناء المحافظة ويعزز من الوعي الثقافي والمعرفي لديهم.

وبحث محافظ القليوبية مع وفد المكتبة خططًا مستقبلية لإقامة المزيد من الأنشطة التوعوية والثقافية المتنوعة على أرض المحافظة، مؤكدًا على أن القليوبية تطمح في أن يكون هناك تعاون أكبر لتقديم برامج تلبي احتياجات الشباب والمواطنين في مختلف المراكز والمدن.


وأشار المحافظ إلى أن التعاون مع صرح ثقافي عظيم مثل مكتبة الإسكندرية يمثل قيمة مضافة حقيقية لجهود التنمية البشرية والثقافية بالمحافظة.


وجاء الاجتماع بحضور كل من الدكتور محمد فوزي، معاون محافظ القليوبية والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام والدكتورة مروة الوكيل، رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية والدكتور محمود عزت، مدير مركز الدراسات الاستراتيجية بقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية.


واختتم محافظ  القليوبية الاجتماع بالتأكيد على حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لضمان نجاح هذا التعاون وتحقيق أقصى استفادة منه للمجتمع القليوبي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية أيمن عطية محافظ القليوبية المهندسة جيهان مسعود محافظة القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

رئيس مياه القليوبية يوجه بسرعة إصلاح العطل المفاجئ بخط الخصوص

محافظ القليوبية يستقبل وكيل الأزهر احتفالا باعتماد معهد طوخ الابتدائي النموذجي

إعلان الكشوف الأولية للمرشحين على مقعد النقيب بفرعية للمحامين في جنوب القليوبية

اللجنة العامة بشبرا الخيمة تعلن الحصر العددي لانتخابات النواب في القليوبية

الأكثر قراءة

كأس مصر، الإسماعيلي يتعادل مع حرس الحدود 1/1 في الشوط الأول

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أسفر عن استشهاد واصابة 3 رجال شرطة، تفاصيل اقتحام وكر تجارة المخدرات فى دشنا

وزير العدل يشهد افتتاح المؤتمر الـ21 لرؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة

نقيب الصحفيين يعلن موعد حفل جوائز مسابقة الصحافة المصرية

تؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

كأس مصر، طلائع الجيش يتقدم على السكة الحديد بهدف في الشوط الأول

الأرصاد: نوة قاسم تضرب الإسكندرية وانخفاض في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب والكانتلوب في سوق العبور

انخفاض البلطي والمكرونة والكابوريا، سعر السمك والجمبري اليوم في سوق العبور

سعر الخضار اليوم، انخفاض 9 أصناف أبرزها الطماطم والبصل والبسلة

ضوابط الاقتراع في انتخابات مجلس النواب وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

قبل صدام كأس العرب.. أرقام مواجهات مصر والكويت (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح مدى صحة حج المرأة أثناء فترة العدة

هل يجوز الدعاء على النفس بالموت بعد فقدان الأبناء؟ أمين الفتوى يكشف مخالفة شرعية (فيديو)

ما حكم الإنشاد الديني للنساء في حفلات الاختلاط؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads