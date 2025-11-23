أخبار الرياضة اليوم: فوز الزمالك والمصري بالكونفدرالية.. خسارة الاتحاد والحدود في الدوري.. صلاح مصدق يفسخ عقده مع الأبيض

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حقق الزمالك فوزا صعبا على زيسكو يونايتد الزامبي بنتيجة 0/1، في المباراة التي جرت، مساء اليوم الأحد، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الأبيض، تلقى صباح اليوم الأحد إخطارا من المغربي صلاح مصدق بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب التأخر في صرف مستحقاته المالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 للمصري، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم هذه المجموعة أيضا فريقي الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي.

الدوري المصري، حقق فريق بتروجيت قوزا صعبا أمام ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أدار مباراة بتروجيت أمام حرس الحدود في الدوري المصري، طاقم حكام مكون من محمد عباس قابيل “حكم ساحة” ويعاونه كل من أحمد عبد الغني ومحمود بدران “حكمين مساعدين” وأحمد ناجي “حكم رابع”، وطرق مجدي “حكم فار” وأحمد ماجد “حكم فار مساعد”.

خسر فريق كهرباء الإسماعيلية أمام نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة يتوقف كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الاخير، حيث لعب 13 مباراة حيث فاز في لقاءين وتعادل في مثلهما، بينما خسر 9 مواجهات.

خسر فريق الاتحاد السكندري من نظيره الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

وتلقي كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بطاقة حمراء في الدقيقة 39 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

أبدى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعودته للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب طويلة، خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4–1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

كأس العرب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، لإدارة المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العرب بين منتخبي سوريا وجنوب السودان

المصري أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول، وأحمد توفيق طلب مساعد أول وأحمد الكاف حكما رابعا وأبوبكر المري حكما احتياطيا والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو، وعبدالله ضافر حكم مساعد لتقنية الفيديو.

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا عالميًا عن طريق مقصية رائعة لفريقه النصر في شباك الخليج، اليوم الأحد، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق النصر فوزا مهما على ضيفه الخليج 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

انتهت مباراة آرسنال ضد توتنهام، بنتيجة 4-1 للجانرز، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وبهذه النتيجة يرفع آرسنال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتجمد رصيد توتنهام عند 18 نقطة.

الدوري الفرنسي، خطف فريق نانت تعادلا مثيرا أمام ضيفه لوريان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي الشوط الثاني، شارك مصطفى محمد، نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، في المباراة بالدقيقة 59 بديلا لزميله يوسف العربي أملا في تنشيط الناحية الهجومية لإدراك التعادل.

حقق فريق النصر فوزا مهما على ضيفه الخليج 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة، متربعًا على الصدارة بالعلامة الكاملة، في حين بقي الخليج على رصيده السابق 14 نقطة في المركز السادس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.