صلاح مصدق يفسخ عقده مع الزمالك لهذا السبب

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن الأبيض، تلقى صباح اليوم الأحد إخطارا من المغربي صلاح مصدق بفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب التأخر في صرف مستحقاته المالية.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة زيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

ويلتقي فريق الزمالك وزيسكو في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في التاسعة مساء اليوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على استاد القاهرة الدولي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

وتنقل مباراة الزمالك وزيسكو قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

قائمة الزمالك أمام زيسكو

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي – محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – بارون أوشينج - محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – محمود جهاد - عبد الله السعيد - ناصر ماهر – عبد الحميد معالي – أحمد شريف - آدم كايد - شيكو بانزا - خوان بيزيرا.

خط الهجوم: عدي الدباغ - سيف الجزيري – عمرو ناصر.

مجموعة الزمالك في الكونفدرالية

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

حكام مباراة الزمالك وزيسكو

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام زيسكو يونايتد الزامبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتكون طاقم التحكيم من: محمد ديراني حكم ساحة، ويعاونه كل من: ليبان عبد الرازق أحمد، ورشيد وايس بوراله مساعدين ومحمود ناصر حسين حكم رابع، واختار "كاف" الليبي عمر جمعة عبد السيد مراقبًا عامًا على المباراة.



