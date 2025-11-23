الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

أمين عمر حكما لمباراة سوريا وجنوب السودان المؤهلة لبطولة كأس العرب

أمين عمر، فيتو
أمين عمر، فيتو
كأس العرب، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد العربي لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر، لإدارة المباراة الفاصلة المؤهلة لبطولة كأس العرب بين منتخبي سوريا وجنوب السودان 

طاقم حكام مباراة سوريا وجنوب السودان

المصري أمين عمر حكما للساحة، ويعاونه كل من محمود أبو الرجال مساعد أول، وأحمد توفيق طلب مساعد أول وأحمد الكاف حكما رابعا وأبوبكر المري حكما احتياطيا والجزائري لحلو بن براهم حكما لتقنية الفيديو، وعبدالله ضافر حكم مساعد لتقنية الفيديو.

منتخب سوريا، فيتو
منتخب سوريا، فيتو

موعد مباراة سوريا وجنوب السودان

ومن المقرر إقامة اللقاء يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات افتتاح بطولة كأس العرب والتي يستضيفها ستاد حمد الكبير بالدوحة في قطر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 

 

الجريدة الرسمية