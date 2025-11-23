نيوم يتعادل مع التعاون 1/1 ويمنح الهلال وصافة الدوري السعودي

18 حجم الخط

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة التعاون وضيفه نيوم، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة التعاون ونيوم وترتيب الفريقين

سجل هدف التعاون اللاعب وليد الأحمد في الدقيقة (90+17)، فيما سجل هدف نيوم اللاعب سعيد بن رحمة (90+5) من ركلة جزاء.

ورفع التعادل رصيد فريق التعاون إلى النقطة (22) في المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال الذي أصبح وصيفًا للنصر المتصدر بـ (27) نقطة.

فيما رفع فريق نيوم رصيده إلى النقطة (14) في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الاتحاد السابع والخليج السادس.

