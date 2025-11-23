الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيوم يتعادل مع التعاون 1/1 ويمنح الهلال وصافة الدوري السعودي

التعاون ونيوم
التعاون ونيوم
18 حجم الخط

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة مباراة التعاون وضيفه نيوم، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة التعاون ونيوم وترتيب الفريقين

سجل هدف التعاون اللاعب وليد الأحمد في الدقيقة (90+17)، فيما سجل هدف نيوم اللاعب سعيد بن رحمة (90+5) من ركلة جزاء.

ورفع التعادل رصيد فريق التعاون إلى النقطة (22) في المركز الثالث بفارق نقطة عن الهلال الذي أصبح وصيفًا للنصر المتصدر بـ (27) نقطة.

فيما رفع فريق نيوم رصيده إلى النقطة (14) في المركز الثامن بفارق الأهداف عن الاتحاد السابع والخليج السادس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيوم التعاون الهلال الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي

مواد متعلقة

شاهد، رونالدو يسجل هدفًا خرافيًا جديدًا في الدوري السعودي

النصر يضرب الخليج برباعية ويواصل صدارته للدوري السعودي

الشباب يتعادل مع الأخدود 1/1 في الدوري السعودي

الهلال يفوز على الفتح بصعوبة في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية