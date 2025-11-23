النصر يضرب الخليج برباعية ويواصل صدارته للدوري السعودي

18 حجم الخط

حقق فريق النصر فوزا مهما على ضيفه الخليج 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والخليج وترتيب الفريقين

سجل رباعية النصر، البرتغالي جواو فيليكس (39) والبرازيلي ويسلي تيكسيرا (42) والسنغالي ساديو ماني (77) والبرتغالي رونالدو (90+6) بينما سجل هدف الخليج الوحيد، مراد هوساوي (47).

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة، متربعًا على الصدارة بالعلامة الكاملة، في حين بقي الخليج على رصيده السابق 14 نقطة في المركز السادس.

تفاصيل مباراة النصر والخليج

وبعد مرور أربع دقائق على بداية الشوط الأول، كاد النصر أن يفتتح النتيجة عندما تلقى رونالدو كرة على حدود منطقة الجزاء صوبها قوية بمحاذاة القائم (5) وانفذ حارس الخليج انتوني موريس مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة رونالدو وحولها بصعوبة للركنية (10) وعلى عكس مجريات اللعب ومن هجمة سريعة كاد الخليج أن يسجل هدفًا لولا براعة نواف العقيدي الذي تصدى لكرة اليوناني ماسوراس (37).

وبعد عدة محاولات، ومن هجمة منسقة نجح النصر من التسجيل عندما تابع البرتغالي جواو فيليكس كرة عرضية لعبها مباشرة على يسار الحارس اللوكسمبورجي أنتوني موريس (39) وعزز النصر تقدمه بهدف ثان عندما صوب البرازيلي ويسلي تيكسيرا كرة قوية استقرت في المقص الأيسر (42).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، تمكن الخليج من تقليص الفارق عندما تلقى مراد هوساوي كرة خارج منطقة الجزاء صوبها قوية في المقص الأيسر لنواف العقيدي (47) وأضاع الخليج هدفًا محققًا عندما تهيأت الكرة أمام اليوناني كوربيليس وصوبها قوية فوق العارضة (56).

حالة طرد للاعب الخليج

وانقذ موريس مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة رونالدو وأمسكها على دفعتين (60) لاحت فرصة للنصر لكن رونالدو لعب الكرة بعيدًا عن المرمى (70) ونجح النصر في اعادة الفارق عندما تلقى السنغالي كرة داخل منطقة الجزاء لعبها قوية داخل المرمى (77) وتألق العقيدي في الذود عن مرماه عندما تصدى لرأسية ماسوراس قبل أن تعود ويشتتها الدفاع (85) وفي الوقت المحتسب بدل الضائع أشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الخليج كوربيليس، قبل أن يسجل النصر هدفًا رابعًا إثر كرة عرضية لعبها رونالدو مقصية داخل المرمى.

