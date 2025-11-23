الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

آرسنال يضرب توتنهام برباعية ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

انتهت مباراة آرسنال ضد توتنهام، بنتيجة 4-1 للجانرز، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أهداف آرسنال، إيزي "هاتريك" وتروسارد، بينما أحرز ريتشارليسون هدف توتنهام.

وبهذه النتيجة يرفع آرسنال رصيده إلى 29 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، ويتجمد رصيد توتنهام عند 18 نقطة.

 

تشكيل آرسنال ضد توتنهام

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: تيمبر - ويليام ساليبا - هينكابي - ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيمندي - إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - ميكيل ميرينيو - لياندرو تروسارد.

تشكيل توتنهام أمام آرسنال

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: دانسو - روميرو - ميكي فان دي فين.

خط الوسط: أودوجيو - بينتانكور - بالينيا - سبينس.

خط الهجوم: محمد قدوس - ريتشارلسون - أودوبرت.

