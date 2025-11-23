بمشاركة مصطفى محمد، نانت يخطف تعادلا أمام لوريان في الدوري الفرنسي

18 حجم الخط

الدوري الفرنسي، خطف فريق نانت تعادلا مثيرا أمام ضيفه لوريان، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب لا بوجوار، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري الفرنسي لكرة القدم.

كانت أخطر فرص الشوط الأول من نصيب فريق لوريان بعدما اصطدمت تسديدة كريم ديرمان بالعارضة في الدقيقة 20، ليحرم فريق لوريان من هدف التقدم.

وفي الوقت بدل الضائع، أحرز فريق لوريان الهدف الأول من النيران الصديقة، بعدما سجل شيدوزي أوازيم لاعب نانت بالخطأ في مرماه، لينتهي الشوط الأول بتقدم لوريان بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، شارك مصطفى محمد، نجم منتخب مصر ونانت الفرنسي، في المباراة بالدقيقة 59 بديلا لزميله يوسف العربي أملا في تنشيط الناحية الهجومية لإدراك التعادل.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد شيدوزي أوازيم لاعب نانت، ليصلح خطأه بعدما تسبب في هدف عكسي، ليحرز هدف التعادل لفريقه نانت، لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين 1/1.

وسجل مصطفى محمد هدفين هذا الموسم رفقة نادي نانت، بينما ساهم بشكل مباشر في إحراز 35 هدفًا بجميع المسابقات، مع نانت طوال مسيرته.

تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

جاء تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي كالآتي:

في حراسة المرمى: أندريه لوبيز

خط الدفاع: أميان - أوازيم - تاتي - كوزا

خط الوسط: كوون هييوك كيو - لاهدو - تابيبو

خط الهجوم: يوسف العربي - أبلين

ترتيب نانت ولوريان في الدوري الفرنسي

بتلك النتيجة يحتل نانت المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 11 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن لوريان الذي يأتي في المركز السادس عشر.

بمشاركة مصطفى محمد، نانت يتعادل مع لوهافر 1/1 في الدوري الفرنسي

فيما تعادل فريق نانت الفرنسي مع نظيره فريق لوهافر، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت الماضض، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من بطولة الدوري الفرنسي.

وسجل هدف فريق نانت اللاعب ماتيس أبلين في الدقيقة 4 من عمر اللقاء، وتعادل لوهافر في الدقيقة 5+90 عن طريق جوتيير لوريس.

وشهد تشكيل نانت تواجد مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في بداية اللقاء قبل ان يشارك في المباراة كبديلا في الدقيقة 70.

تشكيل نانت أمام لوهافر

في حراسة المرمى: باتريك كارلجرين.

خط الدفاع: كالفين أميان – أوازيم – ليروكس – تاتي.

خط الوسط: تابيبو – جويراسي – موانجا – كوان.

خط الهجوم: ماتيس أبلين – يوسف العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.