المصري يفوز على كايزر تشيفز 1/2 في الكونفدرالية

18 حجم الخط

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 للمصري، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدفي المصري، البوروندي بونور موجيشا من ضربة جزاء ومحمد هاشم، بينما سجل ديلان سولومون هدف كايزر تشيفز، وجميع الأهداف جاءت في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيا.

وتضم هذه المجموعة أيضا فريقي الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، اللذين سيلعبان بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن نفس الجولة.

تشكيل المصري ضد كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - علي حسن - بونور موجيشا.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - كينجسلي إيدوه - منذر طمين.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد أيمن منصور، مصطفى أبو الخير، أحمد القرموطي، عبد الوهاب نادر، أحمد علي عامر، محمود أشرف، محمد الشامي، كريم بامبو.

تشكيل كايزر تشيفز أمام المصري البورسعيدي

بيترسن، كروس، ميجيل، كوينيكا، سولومونز، مثيثوا، سيلي، شابالالا، ممودي، دو بريز، إيجودارو.

البدلاء: بفوما، ماكو، مونيان، مسيمانجو، ماتلو، مابوي، فيلاكازي، فيليباي، دا سيلفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.