الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المصري يفوز على كايزر تشيفز 1/2 في الكونفدرالية

المصري وكايزر تشيفز
المصري وكايزر تشيفز
18 حجم الخط

انتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد كايزر تشيفز الجنوب أفريقي بنتيجة 2-1 للمصري، في المباراة التي أقيمت، اليوم الأحد، على ملعب السويس الجديد، في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

سجل هدفي المصري، البوروندي بونور موجيشا من ضربة جزاء ومحمد هاشم، بينما سجل ديلان سولومون هدف كايزر تشيفز، وجميع الأهداف جاءت في الشوط الثاني، بعد أن انتهى الشوط الأول سلبيا.

وتضم هذه المجموعة أيضا فريقي الزمالك وزيسكو يونايتد الزامبي، اللذين سيلعبان بعد قليل على ستاد القاهرة الدولي ضمن نفس الجولة.

تشكيل المصري ضد كايزر تشيفز

حراسة المرمى: محمود حمدي.

خط الدفاع: كريم العراقي - خالد صبحي - محمد هاشم - عمرو سعداوي.

خط الوسط: محمود حمادة - علي حسن - بونور موجيشا.

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم - كينجسلي إيدوه - منذر طمين.

البدلاء: عصام ثروت، أحمد أيمن منصور، مصطفى أبو الخير، أحمد القرموطي، عبد الوهاب نادر، أحمد علي عامر، محمود أشرف، محمد الشامي، كريم بامبو.

تشكيل كايزر تشيفز أمام المصري البورسعيدي

بيترسن، كروس، ميجيل، كوينيكا، سولومونز، مثيثوا، سيلي، شابالالا، ممودي، دو بريز، إيجودارو.

البدلاء: بفوما، ماكو، مونيان، مسيمانجو، ماتلو، مابوي، فيلاكازي، فيليباي، دا سيلفا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري البورسعيدي المصري كايزر تشيفز الكونفدرالية الأفريقية الكونفدرالية

مواد متعلقة

ستيلينبوش يخطف فوزا قاتلا من أوتوهو في كأس الكونفدرالية الأفريقية

مانيما يفوز على عزام يونايتد 0/2 في الكونفدرالية الأفريقية

التشكيل الرسمي لمباراة المصري ضد كايزر تشيفز في الكونفدرالية

قبل مواجهة زيسكو، عمر جابر يجتمع بلاعبي الزمالك لهذا السبب

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية