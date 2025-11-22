سرقات بملايين الدولارات وتلاعبات تهز "خالدة للبترول" وتكشف فجوة رقابية بموقع السلام

18 حجم الخط

تُواجه شركة خالدة للبترول واحدة من أكبر أزماتها الرقابية خلال السنوات الأخيرة، إثر الكشف عن سلسلة من السرقات والتلاعبات الخطيرة داخل موقع السلام الاستراتيجي بالصحراء الغربية.. هذه الواقعة، التي تُقدَّر خسائرها بملايين الدولارات، تُعيد طرح أسئلة صعبة حول منظومة الحوكمة وتأمين أصول الدولة في أحد أهم مواقع الإنتاج بقطاع البترول المصري.

وكشفت مصادر داخل الشركة لـ"فيتو" عن تفاصيل صادمة، حيث تم اكتشاف اختفاء ثلاث بكرات من كابلات الـESD المصنوعة من النحاس الخالص، تُقدَّر قيمة الواحدة منها بـ 200 ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى فقدان 40 دقّاق حفار، وهي معدات حيوية تُستخدم في أعمال الحفر، وتُقدّر قيمتها الإجمالية بملايين الجنيهات المصرية… وأكد المصدر أن هذه الكميات الضخمة لا يمكن فقدانها إلا بوجود خلل جوهري في منظومة الأمن والمتابعة بالموقع.

وتعيش الشركة حاليًا أزمة داخلية حادة بين الإدارة المركزية وأفراد الأمن المكلفين بتأمين موقع السلام، مع تبادل الاتهامات حول المسئولية عن هذا الانفلات الرقابي. ويزيد المشهد تعقيدًا وجود شركة "تنمية" داخل الموقع، مما خلق تضاربًا في الاختصاصات وفتح ثغرات رقابية استُغلت لتمرير المخالفات.

وقد تم اكتشاف هذه الفجوة الخطيرة من خلال نظام "الأوريكل" لتتبع العهدة، الذي أظهر أن الكابلات موجودة ضمن خطة التركيب، بينما هي غير موجودة فعليًا في المخازن أو بالموقع.

وأشارت مصادر إلى أن موظفا يدير شبكة داخل الشركة لتمرير تلك الصفقات المشبوهة، والتي ساهمت الصدفة في كشف تفاصيلها المثيرة بعد دخول ٩ ملايين جنيه في الحساب الشخصي لأحد الموظفين في الموقع، وهي جزء من حصيلة بيع الكابلات النحاسية التي تمت بصورة غير قانونية.

ولم تقتصر المخالفات على السرقات المادية، فقد أشارت التحقيقات الأولية إلى تورّط بعض أفراد الأمن في التلاعب بنظام "التايم شيت"، عبر إثبات حضور مقاولين وعمّال على الورق دون تنفيذ أعمال حقيقية، ما أدى إلى صرف مستحقات غير مستحقة وإهدار مالي إضافي. وفي محاولة لاحتواء الأزمة، دفعت الشركة بـ لجنة من الشؤون القانونية مكثت أكثر من عشرين يومًا في موقع السلام لإجراء جرد شامل للأصول ورصد نقاط الخلل.

وقد أحالت إدارة الشركة، برئاسة المهندس معتز عاطف، الملف بالكامل إلى النيابة العامة للتحقيق، في ظل تضارب الاختصاصات وتزايد الشكوك حول وجود تواطؤ أو إهمال جسيم. وشددت مصادر بالشركة على أن المسئولية لا تقع فقط على عاتق الإدارة، بل تمتد لتشمل مدير أمن الشركة وأفراد الأمن بموقع السلام، بسبب غياب الجرد الدوري وعدم تطبيق ضوابط الحوكمة بشكل فعال داخل الموقع.

وأكدت مصادر داخل "خالدة" أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، وأن هناك مخالفات متراكمة في مواقع أخرى لم يتم التعامل معها بالصرامة المطلوبة، مما يجعل الأزمة الحالية امتدادًا لمشكلات رقابية أعمق. ومع اتساع أصداء الواقعة، تصاعدت الدعوات داخل القطاع لضرورة تدخل عاجل من المهندس كريم بدوي وزير البترول، بهدف وضع منظومة أمنية حديثة في المواقع الصحراوية وتشديد إجراءات الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس المال العام وتهدد سمعة قطاع البترول.

وبينما تواصل جهات التحقيق عملها، يبقى السؤال مطروحًا: كيف تختفي معدات تُقدّر بملايين الدولارات من موقع إنتاج استراتيجي دون أن يشعر أحد؟ وهل تنجح إجراءات "خالدة" في تصحيح المسار، أم تظل الأزمة مجرد حلقة جديدة في سلسلة من المخالفات التي لم تُحسم بعد؟

