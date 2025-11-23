الدوري المصري، بتروجيت يخطف فوزا قاتلا 3-1 على الحدود في الوقت الضائع

18 حجم الخط

الدوري المصري، حقق فريق بتروجيت قوزا صعبا أمام ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب بتروسبورت، في الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف التقدم لبتروجيت اللاعب سيكو سونكو في الدقيقة 16 من عمر اللقاء.

وفي الشوط لثاني أدرك حرس الحدود التعادل في الدقيقة 60 عن طريق إبراهيم عبد الحكيم

ثم انتفض بترةجيت في الوقت الضائع وسجل هدفين في الدقيقتين 91 عن طريق أدهم حامد، وديباتي في الدقيقة 93

أعلن سيد عيد مدرب فريق بتروجيت عن تشكيل فريقه لمواجهة حرس الحدود، مساء اليوم الأحد، على ملعب بتروسبورت

تشكيل بتروجت أمام حرس الحدود

حراسة المرمى: عمر صلاح

الدفاع: محمود شديد وهادي رياض وأحمد بحبح وتوفيق محمد

خط الوسط: محمد علي عكاشة ومصطفى الجمل وأدهم حامد

خط الهجوم: محمد دودو وسيكو سونكو ومصطفى البدري

وعلى دكة البدلاء يتواجد كل من: محمد خليفة وأحمد غنيم ومؤمن عاطف وبدر موسى وأمادو با، وبركات حجاج وأحمد ياسين وأحمد حلمي وعبدالله ديباتيه.

حكام مباراة بتروجيت أمام حرس الحدود

أدار مباراة بتروجيت أمام حرس الحدود في الدوري المصري، طاقم حكام مكون من محمد عباس قابيل “حكم ساحة” ويعاونه كل من أحمد عبد الغني ومحمود بدران “حكمين مساعدين” وأحمد ناجي “حكم رابع”، وطرق مجدي “حكم فار” وأحمد ماجد “حكم فار مساعد”.

