الشباب يتعادل مع الأخدود 1/1 في الدوري السعودي

الشباب السعودي
الشباب السعودي
حسمت نتيجة التعادل بهدف لمثله، مباراة الأخدود وضيفه الشباب، التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

أهداف مباراة الأخدود ضد الشباب وترتيب الفريقين

وقص الدولي المغربي عبد الرزاق حمدالله شريط التسجيل لفريق الشباب بهدف بالدقيقة (33)، ولكن نجح فريق الأخدود في إدراك التعادل سريعًا عن طريق اللاعب خالد ناري الذي سجل هدفًا بالدقيقة 45+2.

ورفع التعادل رصيد فريق الشباب إلى النقطة 8 في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري روشن، فيما رفع الأخدود رصيده إلى النقطة 5 في المركز الخامس عشر.

الجريدة الرسمية