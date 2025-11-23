رسالة مؤثرة من إمام عاشور بعد مشاركته بمباراة شبيبة القبائل وإحرازه هدفا

18 حجم الخط

أبدى إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعودته للمشاركة مع الفريق بعد فترة غياب طويلة، خلال مباراة الأهلي وشبيبة القبائل الجزائري التي انتهت بفوز الأحمر بنتيجة 4–1، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكان عاشور قد ابتعد عن الملاعب لمدة 69 يوما، بعد إصابته بفيروس A، قبل أن يعود للظهور من جديد بقميص الأهلي في مباراة الأمس.

ونشر اللاعب رسالة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام:" الحمد لله على رجوعي للملعب، شكرًا لكل الناس اللي ساندتني، زمايلي، كل الفريق، وجمهور الأهلي العظيم.. ربنا يوفقني الفترة الجاية وأقدر أقدم أفضل ما عندي".

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي المغربي في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد مولاي الحسن بالرباط ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتنقل مباراة الفريقين عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

نتيجة مباراة الأهلي وشبيبة القبائل

واستهل النادي الأهلي، مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بفوز مستحق على حساب ضيفه شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما امس في الجولة الأولى.

يانج أفريكانز يفوز على الجيش الملكي بهدف نظيف

وفي نفس المجموعة فاز فريق يانج أفريكانز التنزاني على حساب نظيره الجيش الملكي المغربي، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- الأهلي 3 نقاط

2- يانج أفريكانز 3 نقاط

3- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

4- شبيبة القبائل 0 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.