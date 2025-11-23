الجونة يفوز على الاتحاد السكندري 2-0 بالدوري الممتاز

18 حجم الخط

خسر فريق الاتحاد السكندري من نظيره الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

وتلقي كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بطاقة حمراء في الدقيقة 39 بعد حصوله على الإنذار الثاني.

وتقدم الجونة عن طريق مروان محسن من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 7+45، ثم عزز أدهم رفاعي النتيجة للجونة بعد تسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 6+ 90.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - محمود علاء - أبو بكر ليادي

خط الوسط: محمد توني - محمد متولي كناريا

أمامهما: إسلام سمير - عبد الغني محمد - فيفور أكيم

خط الهجوم: فادي فريد

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: خالد صديق - أحمد عبد الرسول - ألفا تواري - عبد الجواد تعلب

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ إبراهيم

خط الهجوم: أحمد جمال - مروان محسن - صمويل أوجو

ترتيب الاتحاد والجونة في الدوري المصري

وبتلك النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ20 فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل نادى الجونة المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

