الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الجونة يفوز على الاتحاد السكندري 2-0 بالدوري الممتاز

الجونة
الجونة
18 حجم الخط

خسر فريق الاتحاد السكندري من نظيره الجونة بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري المصري باستاد الإسكندرية.

وتلقي كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري بطاقة حمراء في الدقيقة 39 بعد حصوله على الإنذار الثاني. 

وتقدم الجونة عن طريق مروان محسن من ركلة جزاء سجلها بنجاح في الدقيقة 7+45، ثم عزز أدهم رفاعي النتيجة للجونة بعد تسجيل ثاني الأهداف في الدقيقة 6+ 90.

 

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة 

حراسة المرمى: صبحي سليمان

خط الدفاع: كريم الديب - محمود شبانة - محمود علاء - أبو بكر ليادي  

خط الوسط: محمد توني - محمد متولي كناريا

أمامهما: إسلام سمير - عبد الغني محمد  - فيفور أكيم

خط الهجوم: فادي فريد 

 

تشكيل الجونة أمام الاتحاد السكندري

حراسة المرمى: محمد علاء

خط الدفاع: خالد صديق - أحمد عبد الرسول - ألفا تواري - عبد الجواد تعلب

خط الوسط: بلال السيد - نور السيد - حفيظ إبراهيم

خط الهجوم: أحمد جمال - مروان محسن - صمويل أوجو 

 

ترتيب الاتحاد والجونة في الدوري المصري

وبتلك النتيجة يحتل الاتحاد السكندرى المركز الـ20 فى جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 8 نقاط، بينما يحتل نادى الجونة المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجونة الاتحاد السكندري الجونة أمام الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري أمام الجونة الدوري المصري

مواد متعلقة

الدوري الممتاز، الجونة يتقدم على الاتحاد السكندري في شوط أول مثير

خطة توروب لتجهيز الأهلي لمواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا

مودرن سبورت ينهي رعايته لنادي السكة الحديد ويعيده لإدارته الأصلية

تشكيل مباراة الاتحاد السكندري والجونة في الدوري الممتاز

جماهير الأهلي تحتفل بعودة إمام عاشور للمشاركة مع الفريق

مصطفي شوبير: عودة إمام عاشور مكسب كبير للفريق وأتمني الشفاء للشناوي

توروب يكافئ لاعبي الأهلي بعد الفوز علي شبيبة القبائل في دوري الأبطال

أول تعليق من زيزو بعد فوز الأهلي برباعية على شبيبة القبائل بدوري الأبطال

الأكثر قراءة

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية