زد يعمق جراح كهرباء الإسماعيلية بالفوز 2ـ1 في الدوري الممتاز

18 حجم الخط

خسر فريق كهرباء الإسماعيلية أمام نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق زد اللاعب عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 42، ثم تعادل كهرباء الإسماعيلية عن طريق علي سليمان في الدقيقة 66 من ركلة جزاء.

وجاء هدف فوز زد في الدقيقة 4+90 عن طريق أحمد عاطف.

تشكيل زد أمام كهرباء الإسماعيلية

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام زد

ترتيب كهرباء الإسماعيلية فى جدول ترتيب الدوري

وبتلك النتيجة يتوقف كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الاخير، حيث لعب 13 مباراة حيث فاز في لقاءين وتعادل في مثلهما، بينما خسر 9 مواجهات.

ترتيب زد فى جدول ترتيب الدوري



أما فريق زد يأتي في المركز السابع برصيد 20 نقطة من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 4 لقاءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.