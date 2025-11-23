الإثنين 24 نوفمبر 2025
زد يعمق جراح كهرباء الإسماعيلية بالفوز 2ـ1 في الدوري الممتاز

خسر فريق كهرباء الإسماعيلية أمام نظيره زد بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدف التقدم لفريق زد اللاعب عبد الرحمن البانوبي في الدقيقة 42، ثم تعادل كهرباء الإسماعيلية عن طريق علي سليمان في الدقيقة 66 من ركلة جزاء. 

وجاء هدف فوز زد في الدقيقة 4+90 عن طريق أحمد عاطف. 

تشكيل زد أمام كهرباء الإسماعيلية

تشكيل كهرباء الإسماعيلية أمام زد 

ترتيب كهرباء الإسماعيلية فى جدول ترتيب الدوري

وبتلك النتيجة يتوقف كهرباء الإسماعيلية عند 8 نقاط في المركز الاخير، حيث لعب 13 مباراة حيث فاز في لقاءين وتعادل في مثلهما، بينما خسر 9 مواجهات.

ترتيب زد فى جدول ترتيب الدوري


أما فريق زد يأتي في المركز السابع برصيد 20 نقطة  من 14 مباراة، حيث حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 5 مواجهات بينما خسر 4 لقاءات. 

