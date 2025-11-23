الإثنين 24 نوفمبر 2025
رياضة

شاهد، رونالدو يسجل هدفًا خرافيًا جديدًا في الدوري السعودي

رونالدو
رونالدو
سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا عالميًا عن طريق مقصية رائعة لفريقه النصر في شباك الخليج، اليوم الأحد، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق النصر فوزا مهما على ضيفه الخليج 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والخليج وترتيب الفريقين

سجل رباعية النصر، البرتغالي جواو فيليكس (39) والبرازيلي ويسلي تيكسيرا (42) والسنغالي ساديو ماني (77) والبرتغالي رونالدو (90+6) بينما سجل هدف الخليج الوحيد، مراد هوساوي (47).

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة، متربعًا على الصدارة بالعلامة الكاملة، في حين بقي الخليج على رصيده السابق 14 نقطة في المركز السادس.

