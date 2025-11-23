شاهد، رونالدو يسجل هدفًا خرافيًا جديدًا في الدوري السعودي

18 حجم الخط

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفًا عالميًا عن طريق مقصية رائعة لفريقه النصر في شباك الخليج، اليوم الأحد، في الدوري السعودي للمحترفين.

وحقق فريق النصر فوزا مهما على ضيفه الخليج 4-1، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب الأول بارك بالرياض، في ختام منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي.

أهداف مباراة النصر والخليج وترتيب الفريقين

سجل رباعية النصر، البرتغالي جواو فيليكس (39) والبرازيلي ويسلي تيكسيرا (42) والسنغالي ساديو ماني (77) والبرتغالي رونالدو (90+6) بينما سجل هدف الخليج الوحيد، مراد هوساوي (47).

ورفع النصر رصيده إلى 27 نقطة، متربعًا على الصدارة بالعلامة الكاملة، في حين بقي الخليج على رصيده السابق 14 نقطة في المركز السادس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.